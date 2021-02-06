"Згадав молодість": Хочолава назвав головного героя зимових зборів Шахтаря
13:52 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Давид Хочолава підбив підсумки тренувальних зборів "гірників".
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"Все добре. Головне – останню гру виграли, тому що до цього результати не дуже були. На хорошій ноті закінчили, з хорошим настроєм підійдемо до сезону.
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Хто був найкращим на зборах? Коноплянка. Він розкрився заново. Згадав молодість", – сказав Хочолава у коментарі програмі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, в останньому контрольному матчі "гірників" на турецьких зборах Коноплянка відзначився дублем у ворота боснійського Бораца.
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