"Все добре. Головне – останню гру виграли, тому що до цього результати не дуже були. На хорошій ноті закінчили, з хорошим настроєм підійдемо до сезону.

"Чемпіон світу за зборами": Вацко оцінив перспективи Коноплянки у збірній України

Хто був найкращим на зборах? Коноплянка. Він розкрився заново. Згадав молодість", – сказав Хочолава у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, в останньому контрольному матчі "гірників" на турецьких зборах Коноплянка відзначився дублем у ворота боснійського Бораца.

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