– Как прокомментируете контрольный матч с Германией? Все ли задачи, которые поставили перед спаррингом, были выполнены?

– Мы получили возможность провести очень интересную игру. Германия – сильная команда, и такой поединок важен для нашего развития. Я доволен как командой в целом, так и игроками индивидуально. Они старались играть вперед в атаке, делать шаг вперед в защите. Конечно, нам есть что улучшать в своей игре. Но в целом моя оценка следующая: это был хороший матч, игроки развиваются.

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– Ситуация с нападением... Кого после экспериментов считаете основным форвардом команды?

– Атака – это не дело одного игрока. Вся команда должна играть на атаку. Мы требуем не только от нападающих, но и от вингеров, полузащитников играть на атаку и реализовывать ее. Поэтому не стоит говорить об отдельном игроке. Мы должны говорить обо всех футболистах, их функции и роли на поле.

– Как оцените действия Ярмолюка? И есть ли кто-то еще из легионеров у вас на карандаше?

– В таком возрасте я не выделял бы кого-то из игроков персонально. Хотя большинство из них играет за первые команды своих клубов, они все еще продолжают учиться, они еще очень молоды. Мы наблюдаем за всеми молодыми исполнителями, как в Украине, так и за рубежом. Если мы поймем, что у них есть способности, они будут вызваны в молодежную сборную.

– В команде есть представители коллектива, который стал полуфиналистом Евро и добыл путевку на Олимпиаду. Как считаете, кто из этих ребят в перспективе может стать лидером, стержнем коллектива?

– Я понимаю вопрос. Но все же предпочитаю не говорить об отдельных игроках. Все футболисты, находящиеся в команде, должны вносить свой вклад в нее. Роли и функции у каждого разные. Конечно, между собой в тренерском штабе мы обсуждаем, какие игроки могут быть более перспективными. Но я не хотел бы делиться этими мыслями, чтобы не беспокоить футболистов.

– Какую оценку дадите сборной Северной Ирландии, учитывая ее старт в отборе Евро?

– Ирландцы проиграли первый матч. Никогда не знаешь, как они отреагируют на это. Но после того, как мы посмотрели игру, могу сказать, что они могли забить и не проиграть. У них есть качества и способности, поэтому мы должны показать лучшую версию самих себя, чтобы сыграть соответствующим образом и постараться победить, – сказал Мельгоса в предматчевом комментарии.

Напомним, матч между Украиной и Северной Ирландией состоится уже сегодня 12 сентября, в 19:30. Кроме вышеупомянутых команд за путевки в финальный этап чемпионата Европы в группе F будут спорить также Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

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