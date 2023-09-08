Товарищеский матч 8 сентября 2023

Германия U-21 – Украина U-21 – 2:0

Голы: Бауэр, 52, Лемперле, 88

Стартовый состав сборной Украины: Нещерет – Роман, Салюк, Батагов, Смоляков – Бражко, Сигеев, Лосенко – Теслюк, Волошин – Вьюнник.

Эпоха Руслана Ротаня в молодежной сборной завершилась. Тренер вывел команду в полуфинал Евро-2023 и завоевал путевку на Олимпиаду-2024 в Париже. Соответственно, Руслан Петрович стал наставником Олимпийской сборной Украины, а команду U-21 принял Унаи Мельгоса. Для испанца матч против Германии стал дебютным в этой должности.

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Ему досталась существенно обновленная команда. Мудрик, Трубин, Бондаренко, Таловеров, Сыч, Крыськив и ряд других футболистов уже не могут выступать за молодежку. Соответственно, стартовый состав на матч против Германии был кардинально иным, чем еще 2 месяца назад на чемпионате Европы.

Старт игры прошел без моментов, но мячом больше владели украинцы. "Сине-желтые" пытались использовать фланги атаки, где действовали динамовец Назар Волошин и представитель Руха Денис Теслюк. Потенциальную опасность у ворот Нещерета нейтрализовал Виталий Роман, удачно сыгравший в позиционной борьбе против Кнауффа. В следующей атаке Германии Кнауфф все же пробил – Нещерет был на месте. Волошин в одной из контратак классно нашел Вьюнника, который неудачно принял мяч и упустил возможность.

Роскошный пас от Бражко на Волошина – чуть-чуть не успел Назар, пытаясь пробить в падении. А вот немцы могли забивать – Кнауфф нашел Мукоко, который обыграл Нещерета, но оказался под острым углом. Прострел нападающего Боруссии Д прервал Сигеев, выбив на угловой. Стандарт привел к удару – без проблем для Нещерета. Добавила Германия после невнятного старта.

Бражко замыкал подачу Волошина с углового – неточно. Наверное, наш лучший момент до перерыва. У ворот украинцев было острее. Сначала удар Реля принял на себя Батагов. Были апелляции по игре рукой, однако без реакции арбитра. На 39-й минуте ляп Нещерета чуть не стал роковым. Руслан не успел к мячу после навесной подачи, но Бауэр пробил выше пустых ворот. Кнауфф головой тоже чуть не попал. Прижали подопечные Ди Сальво в конце тайма, однако забить не смогли. 0:0 после 45 минут. Украинцы начали лучше, однако именно Германия была ближе к голу в первой половине.

На второй тайм Мельгоса произвел несколько замен. В частности, вышли Фесюн, Булеза, Брагару, Рубчинский, Квасница, Краснопир, Боль, Скорко и Егор Ярмолюк, представляющий английский Брентфорд. Но забили немцы. Ярмолюк ошибся, под прессингом потеряв мяч, Вольтемаде вовремя отдал на Бауэра, который переиграл Фесюна издевательским ударом между ног. 1:0 на 52-й минуте.

Гол не изменил сценарий игры. Моментов у ворот Бундестима по-прежнему не было. Зато подопечные Мельгосы могли пропустить второй раз. Ошибся Бражко, потерявший мяч у собственной штрафной – пришлось срывать атаку ценой желтой карточки. У Украины можно вспомнить разве что контратаку, которую разогнал Брагару, но и сам же затормозил. В итоге неточный удар Рубчинского. Еще одна контратака завершилась неудачной попыткой Ярмолюка. Наконец-то удар в створ от Рубчинского, но без проблем для кипера.

А на 88-й минуте Германия сняла все вопросы. Ошибка Слюбика привела к быстрой контратаке хозяев, которую мощным ударом низом завершил Лемперле. 2:0 – неудачный дебют Унаи Мельгосы в обновленной молодежной сборной Украины. Немало индивидуальных ошибок, которые сегодня стали роковыми, и мизер остроты у ворот соперника – проблем перед официальными матчами в команде U-21 хватает. Против Германии лучшими были стартовые 20 минут.

Напомним, уже во вторник, 12 сентября, молодежная сборная Украины стартует в квалификации на Евро-2025. "Сине-желтые" будут противостоять сборной Северной Ирландии U-21. Также в группу F попали Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.

В финальной части Евро-2025 U-21 выступят 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по итогам отбора. Это девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест.