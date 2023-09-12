– Як прокоментуєте контрольний матч із Німеччиною? Чи всі завдання, які поставили перед спарингом, було виконано?

– Ми отримали можливість провести дуже цікаву гру. Німеччина – сильна команда, і такий поєдинок важливий для нашого розвитку. Я задоволений як командою загалом, так і гравцями індивідуально. Вони намагалися грати вперед в атаці, робити крок уперед у захисті. Звичайно, нам є що покращувати у своїй грі. Але загалом моя оцінка наступна: це був хороший матч, гравці розвиваються.

Збірна України U-21 підсилила тренерський штаб екс-зіркою Динамо

– Ситуація з нападом... Кого після експериментів вважаєте основним форвардом команди?

– Атака – це не справа одного гравця. Уся команда має грати на атаку. Ми вимагаємо не лише від нападників, але й від вінгерів, півзахисників грати на атаку та реалізовувати її. Тому не варто говорити про окремого гравця. Ми маємо говорити про всіх футболістів, їхні функції та ролі на полі.

– Як оціните дії Ярмолюка? І чи є хтось іще з легіонерів у вас на олівці?

– У такому віці я не виділяв би когось із гравців персонально. Хоча більшість із них грає за перші команди своїх клубів, вони все ще продовжують вчитися, вони ще дуже молоді. Ми спостерігаємо за всіма молодими виконавцями, як в Україні, так і за кордоном. Якщо ми зрозуміємо, що в них є здібності, вони будуть викликані в молодіжну збірну.

– У команді є представники колективу, який став півфіналістом Євро і здобув путівку на Олімпіаду. Як вважаєте, хто із цих хлопців у перспективі може стати лідером, стрижнем колективу?

– Я розумію питання. Але все ж волію не говорити про окремих гравців. Усі футболісти, що перебувають у команді, мають робити свій внесок у неї. Ролі та функції в кожного різні. Звичайно, між собою в тренерському штабі ми обговорюємо, які гравці можуть бути більш перспективними. Та я не хотів би ділитися цими думками, щоб не турбувати футболістів.

– Яку оцінку дасте збірній Північної Ірландії з огляду на її старт у відборі Євро?

– Ірландці програли перший матч. Ніколи не знаєш, як вони відреагують на це. Та після того, як ми подивилися гру, можу сказати, що вони могли забити та не програти. У них є якості та здібності, тож ми маємо показати найкращу версію самих себе, щоб зіграти відповідним чином та постаратися перемогти, – сказав Мельгоса у передматчевому коментарі.

Нагадаємо, матч між Україною та Північною Ірландією відбудеться вже сьогодні 12 вересня, о 19:30. Окрім вищезгаданих команд за путівки до фінального етапу чемпіонату Європи у групі F сперечатимуться також Англія, Сербія, Азербайджан та Люксембург.

Україна U-21 програла Німеччині – невдалий дебют Мельгоси і низка проблем перед стартом відбору на Євро