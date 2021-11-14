"Из тренеров наибольшее впечатление на меня произвел Юрий Семин. Он все поменял. У нас всегда были динамовские тренеры – Демьяненко, Буряк, Сабо, Михайличенко.

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А когда пришел Семин, к нам привезли Пинколини. Тренера по физподготовке. Семин поменял тренировки, использовал квадраты. На сборах мы не бегали этот чертов тест Купера. Вы не представляете, как это сложно. Когда ты бежишь этот тест, всегда стресс.

Семин создал идею того, как нужно играть, и собрал под эту идею пять футболистов. И этого было достаточно для результата. Палыч особо не мешал. Все время ходил в своем "петушке". Потом звал меня в Локомотив, когда там зажигал Алиев. Почему я не уехал? Не отпустили. Локо предлагал 10 млн, а Динамо хотело 12", – сказал Милевский в программе Коммент.Шоу.

Напомним, Семин возглавлял Динамо дважды: с 2008 по 2009 и с 2010 по 2012 годы.

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