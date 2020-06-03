"Все шокированы, команда не тренируется вообще": Санжар – о сложной ситуации в Карпатах

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о проблемах, которые вызвала эпидемия коронавируса в команде.

"Такое в клубе произошло – заболело много ребят, сотрудников клуба. Как здесь можно чувствовать себя? Конечно, это неприятная новость, настроение не очень хорошее. Все шокированы этими данными, ведь никто не ожидал, что может быть такое количество.

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Симптомов ни у кого не было вообще. Когда мы тренировались, у всех мерили температуру. Ни у кого никаких симптомов не было. Руководство клуба максимально поддерживает игроков и команду. Сделаем все, чтобы как можно быстрее выйти из этой ситуации и продолжить чемпионат. Пока команда не тренируется вообще, она на изоляции. Никакого тренировочного процесса нет, даже индивидуального. У кого есть возможность тренироваться, а у кого – нет. Поэтому пока мы не начинали даже индивидуальный тренировочный процесс", – сказал Санжар в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 Карпаты не смогли провести поединок 24-го тура против Мариуполя. "Львы" пошли на двухнедельный карантин и, как следствие, пропустят два следующих тура.

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