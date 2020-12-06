Бразильский форвард Шахтера Педро Фернандо рассказал о повреждении в матче с Минаем.

"Все произошло как-то неожиданно. Нога подвернулась и был удар об землю. Я почувствовал, как потянулся заднюю мышцу.

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Проведем обследование. Очень надеюсь, что там ничего суперстрашного", – сказал Фернандо в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Фернандо в матче с Минаем покинул поле на 65 минуте – его заменил Марлос. К слову, во время поединка с Реалом травмировался еще один форвард "горняков" Жуниор Мораес – до конца 2020 года он уже не сыграет.

В текущем году Шахтеру предстоит провести еще два матча: 9 декабря с Интером в рамках последнего тура Лиги чемпионов и 13 декабря – в 13-м туре украинской Премьер-лиги.

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