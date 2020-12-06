Бразильський форвард Шахтаря Педро Фернандо розповів про ушкодження у матчі з Минаєм.

"Все сталося якось несподівано. Нога підвернулася і був удар об землю. Я відчув, як потягнувся задній м'яз.

Фернандо відверто оцінив сили Шахтаря напередодні вирішального матчу ЛЧ проти Інтера

Проведемо обстеження. Дуже сподіваюся, що там нічого суперстрашного", – сказав Фернандо у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Фернандо у матчі з Минаєм покинув поле на 65 хвилині – його замінив Марлос. До слова, під час поєдинку з Реалом травмувався ще один форвард "гірників" Жуніор Мораєс – до кінця 2020 року він вже не зіграє.

У поточному році Шахтарю належить провести ще два матчі: 9 грудня з Інтером у рамках останнього туру Ліги чемпіонів та 13 грудня – у 13-му турі української Прем'єр-ліги.

Шахтар розтрощив Минай – лідери відпочили перед ЛЧ, бенефіс латералів, автоголи і піжонський пенальті