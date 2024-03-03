Вот уже 10 лет, как Шахтеру пришлось уехать из родного города. В то же время на Донбасс Арене они не успели провести и половины этого срока. Пока регион находится под контролем россиян, футбольная инфраструктура приходит в упадок.

Донбасс Арена в оккупированном Донецке: как сейчас выглядит культовое сооружение – видео с FPV-дрона военных

Почти каждое упоминание о стадионе в Донецке становится вирусным в интернете. Так произошло с видео от местного жителя. Мужчина, похоже, был активным фаном – рассказывает, что регулярно ходил на Донбасс Арену до оккупации. Он на мотоцикле объехал стадион, зафиксировав его состояние. Оператор предполагает, что на стадионе летом уже будет расти картошка, и с удивлением отмечает, что часть фасада посечена осколками – стекло валяется за десятки метров от стен.