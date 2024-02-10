Донбасс Арена в оккупированном Донецке: как сейчас выглядит культовое сооружение – видео с FPV-дрона военных
Оккупанты продолжают уничтожать футбольный символ Донбасса.
В сети появилось свежее видео Донбасс Арены, которое сняли неизвестные военные с дрона. Кадры культового когда-то сооружения опубликовал журналист Денис Казанский.
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Работник пресс-службы Шахтера Олег Барков саркастически отметил, что заснеженное поле "ждет матчи Лиги чемпионов" подчеркнув, что все, чего касается рука оккупантов, приходит в упадок.
Настоящий крик отчаяния относительно сооружения выразил ультрас Шахтера и бывший военнопленный Владислав Овчаренко: "Говорят бетон не имеет души, но, черт возьми, даже с камеры FPV чувствуется, как же херово сейчас этому шедевру спортивной архитектуры".
Напомним, строительство 52-тысячной Донбасс Арены продолжалось с 2006 по 2009 годы и обошлось Ринату Ахметову в 400 млн долларов. На стадионе проводились топ-матчи еврокубков с участием Шахтера, поединки сборной Украины и Евро-2012, в частности, полуфинал. В октябре 2023 года оккупанты заявили, что планируют снести сооружение (главные опорные балки потрескались, а заменить их возможности нет) и построить на его месте новый, еще лучший стадион.
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