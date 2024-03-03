Ось уже 10 років, як Шахтарю довелося поїхати з рідного міста. Водночас на Донбас Арені вони не встигли провести й половини цього терміну. Поки регіон перебуває під контролем росіян, футбольна інфраструктура занепадає.

Донбас Арена в окупованому Донецьку: як нині виглядає культова споруда – відео з FPV-дрона військових

Майже кожна згадка про стадіон у Донецьку стає вірусною в інтернеті. Так сталося з відео від місцевого жителя. Чоловік, схоже, був активним фаном – розповідає, що регулярно ходив на Донбас Арену до окупації. Він на мотоциклі об'їхав стадіон, зафіксувавши його стан. Оператор припускає, що на стадіоні влітку вже буде рости картопля, й з подивом відзначає, що частина фасаду посічена осколками – скло валяється за десятки метрів від стін.