– Как ты попал в Шахтер?

– Это вообще интересная история. Когда начинался детский чемпионат Украины, то я был четвертым вратарем в Днепре и даже не попал в заявку. Так получилось, что Константин Викторович Шевченко и Валерий Анатольевич Нападенский искали вратаря и попросили у Днепра меня.

Днепр почему-то не хотел отдавать, но Шевченко и Нападенский принципиально настояли, поверили и дали шанс. И вот я в 15 с половиной лет дебютировал в Высшей лиге чемпионата Украины. Отыграл за училище полтора сезона и сразу получил предложения пойти в Днепр U-19 или в Шахтер U-17. Тогда я выбрал последних, потому что Днепр распадался.

– Почему ты задержался в Шахтере только на один год?

– Ну, там у нас просто возникло недоразумение по поводу моего пребывания в клубе. Через много лет мы с тренером уже обсудили ту ситуацию.

Тогда я в течение определенного времени не мог определиться, или оставаться. Старшие ребята пугали контрактами с очень большими компенсациями до 23 лет, из-за которых ты потом никак не мог уйти. В итоге принял решение двигаться дальше и оказался в ФК Полтава.

– Воспитанник Шахтера Владислав Хомутов в интервью нам рассказывал, что компенсации за воспитание в Шахтере могли составлять даже 100-200 тысяч долларов, из-за чего многие таланты покидали клуб.

– Ну, да. Плюс все понимали, что есть Толя Трубин. Он уже тогда готовился под первую команду и был на один год младше. Он бы выступал и в U-19, и в дубле, и в основе. Другие бы получили очень мало возможностей для игровой практики. Стало очевидно, что этот вратарь за год-два займет место первого номера Шахтера. Это было дело времени, – объяснил Никита Федотов в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Федотов этим летом перешел из ЮКСА в Буковину на правах свободного агента.

