"Все могло сложиться лучше, но мы все же были в четвертой корзине. Никогда не забывайте, что мы – Италия!

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Пока сложно делать прогнозы, впереди еще много месяцев. Албания, безусловно, доказала, что они хорошо организованы, хотя мы знаем, что многое будет зависеть от нашей формы в тот момент. От того, насколько нам удастся подготовиться к соревнованиям, и от того, как мы будем работать вместе. Хорватия – сильная и опытная команда. Испания... В матче будут разные моменты, когда команде придется защищаться, но цель всегда состоит в том, чтобы играть в привлекательный и атакующий футбол", – приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, Италия заняла второе место в отборочной группе Евро-2024 и опередила Украину, которой приходится надеяться на запасной путь через плей-офф Лиги наций.

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