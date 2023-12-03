"Усе могло скластися краще, але ми все ж були у четвертому кошику. Ніколи не забувайте, що ми – Італія!

"Усі кажуть, що ми вкрали кваліфікацію в України": Спаллетті відповів Де Лаурентісу

Наразі складно робити прогнози, попереду ще багато місяців. Албанія, безумовно, довела, що вони добре організовані, хоча ми знаємо, що багато залежатиме від нашої форми в той момент. Від того, наскільки нам вдасться підготуватися до змагань, та від того, як ми працюватимемо разом. Хорватія – сильна та досвідчена команда. Іспанія... У матчі будуть різні моменти, коли команді доведеться захищатися, але мета завжди полягає в тому, щоб грати в привабливий і атакувальний футбол", – наводить слова Спаллетті Football Italia.

Нагадаємо, Італія посіла друге місце у відбірковій групі Євро-2024 і випередила Україну, якій доводиться сподіватися на запасний шлях через плей-офф Ліги націй.

Результати жеребкування Євро-2024: Україна отримала найлегших потенційних суперників, складні групи для Італії і Франції