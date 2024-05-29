"Прежде всего, следует уточнить, что это была моя инициатива, чтобы Остап помогал мне в Карпатах, и я попросил его приехать. Все же, я около шести лет не занимался активной тренерской деятельностью. Сын откликнулся на мое приглашение, и думаю, что мы со своей миссией справились: "зелено-белые" не стали сильнейшей командой Первой лиги, но в УПЛ вернулись.

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Теперь, насчет отъезда сына в Испанию – в этой стране он проживает уже около десяти лет. Побудили его вернуться семейные обстоятельства, прежде всего, его сыну нужна поддержка отца. Во-вторых, Остап хочет работать самостоятельно, тем более, что в испанском футболе он не новичок – четыре года работал в структуре Вильяреала. Знаю, что у него есть интересные предложения, и мне остается только пожелать ему удачи.

Хотя рассчитываю на помощь Остапа уже как скаута, он хорошо знает испанский футбольный рынок, и надеюсь, что вскоре поре порекомендует какого-то местного игрока Карпатам", – цитирует Мирона Богдановича Sport.ua.

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