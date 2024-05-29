"Вишни" официально подтвердили, что активировали опцию выкупа нападающего Энеса Унала у Хетафе. Личный контракт рассчитан на 4 года.

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Инсайдеры сообщают, что Борнмут потратил на трансфер 16 млн евро. Клуб Ильи Забарного брал 27-летнего турка в аренду на вторую часть сезона. Унал провел на поле 365 минут, оформив 2 гола и 2 ассиста. Руководство Борнмута поверило в перспективы дальнейшего сотрудничества с форвардом.

Напомним, "вишни" завершили розыгрыш АПЛ 2023/24 на 12-й строчке турнирной таблицы.

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