"Я много лет являюсь агентом Мудрика, каждый день мы с ним на связи. Также я часто общаюсь с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным. Да, действительно, Михаилом интересуются многие клубы, но на данный момент нет никакой конкретики.

Насколько я знаю, Шахтер не ведет официально никаких переговоров. А все эти заоблачные цифры, которые фигурируют в интернете – чья-то бурная фантазия, или просто домыслы.

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Михаил – большой профессионал, не читает интернет, чтобы не отвлекаться на любую ерунду. Он полностью сконцентрирован на футболе. Если бы была возможность тренироваться 24 часа в сутки, он бы тренировался 24 часа в сутки.

Безусловно, дыма без огня не бывает. Но это было в летнее трансферное окно. Многие клубы проявляли интерес к игроку. Мудрику предлагали большой личный контракт, а в клуб поступило несколько официальных предложений, отклоненных Шахтером. С моей стороны некорректно будет называть суммы, клубы. Это все осталось в прошлом. Но да, это клубы из топ-чемпионатов.

Миша – молодой и очень амбициозный парень. Видно невооруженным глазом, что давно перерос чемпионат Украины и готов к выступлениям на более серьезном уровне. Ему нужно прогрессировать. Конечно, он мечтает перейти в большой клуб. Своей игрой в Лиге чемпионов он доказал, что готов играть на самом высоком уровне. И, мне кажется, сейчас для этого лучшее время. Я думаю, что от этого выиграют все. И Шахтер, и сборная Украины, и сам игрок.

У Мудрика долгосрочный контракт с Шахтером, он полностью сосредоточен на оставшихся играх чемпионата. А уйдет Мудрик или нет – я не готов ответить. Все будет зависеть от руководства Шахтера", – цитирует Алехина Sportarena.

Соглашение Михаила Мудрика с Шахтером рассчитано до конца 2026 года. Украинцем интересуется ряд именитых клубов Европы – Арсенал, Байер, Манчестер Юнайтед и другие.

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