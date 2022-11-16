"Все эти заоблачные цифры – чья-то бурная фантазия": агент Мудрика заявил, что лидеру Шахтера лучше уйти из клуба
Алексей Алехин, представляющий интересы Михаила Мудрика, прокомментировал последние трансферные слухи вокруг своего клиента.
"Я много лет являюсь агентом Мудрика, каждый день мы с ним на связи. Также я часто общаюсь с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным. Да, действительно, Михаилом интересуются многие клубы, но на данный момент нет никакой конкретики.
Насколько я знаю, Шахтер не ведет официально никаких переговоров. А все эти заоблачные цифры, которые фигурируют в интернете – чья-то бурная фантазия, или просто домыслы.
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Михаил – большой профессионал, не читает интернет, чтобы не отвлекаться на любую ерунду. Он полностью сконцентрирован на футболе. Если бы была возможность тренироваться 24 часа в сутки, он бы тренировался 24 часа в сутки.
Безусловно, дыма без огня не бывает. Но это было в летнее трансферное окно. Многие клубы проявляли интерес к игроку. Мудрику предлагали большой личный контракт, а в клуб поступило несколько официальных предложений, отклоненных Шахтером. С моей стороны некорректно будет называть суммы, клубы. Это все осталось в прошлом. Но да, это клубы из топ-чемпионатов.
Миша – молодой и очень амбициозный парень. Видно невооруженным глазом, что давно перерос чемпионат Украины и готов к выступлениям на более серьезном уровне. Ему нужно прогрессировать. Конечно, он мечтает перейти в большой клуб. Своей игрой в Лиге чемпионов он доказал, что готов играть на самом высоком уровне. И, мне кажется, сейчас для этого лучшее время. Я думаю, что от этого выиграют все. И Шахтер, и сборная Украины, и сам игрок.
У Мудрика долгосрочный контракт с Шахтером, он полностью сосредоточен на оставшихся играх чемпионата. А уйдет Мудрик или нет – я не готов ответить. Все будет зависеть от руководства Шахтера", – цитирует Алехина Sportarena.
Соглашение Михаила Мудрика с Шахтером рассчитано до конца 2026 года. Украинцем интересуется ряд именитых клубов Европы – Арсенал, Байер, Манчестер Юнайтед и другие.
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