"Я багато років є агентом Мудрика, щодня ми з ним на зв’язку. Також я часто спілкуюсь із генеральним директором Шахтаря Сергієм Палкіним. Так, справді, Михайлом цікавляться багато клубів, але на цей момент немає жодної конкретики.

Наскільки мені відомо, Шахтар не веде офіційно жодних переговорів. А ці усі захмарні цифри, які фігурують в інтернеті – чиясь бурхлива фантазія, чи просто припущення.

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Михайло – великий професіонал, не читає інтернет, щоб не відволікатися на будь-які дурниці. Він повністю сконцентрований на футболі. Якби була можливість тренуватися 24 години на добу – він би тренувався 24 години на добу.

Безперечно, диму без вогню не буває. Але це було у літнє трансферне вікно. Багато клубів виявляли інтерес до гравця. Мудрику пропонували великий особистий контракт, а до клубу надійшло кілька офіційних пропозицій, які відхилив Шахтар. З мого боку некоректно називатиме суми, клуби. Це все залишилося у минулому. Але так, це клуби з топ-чемпіонатів.

Мишко – молодий і дуже амбітний хлопець. Видно неозброєним оком, що він давно переріс чемпіонат України та готовий до виступів на більш серйозному рівні. Йому треба прогресувати. Звісно, ​​він мріє перейти у великий клуб. Своєю грою у Лізі чемпіонів він довів, що готовий грати на найвищому рівні. І, як на мене, зараз для цього найкращий час. Я думаю, що від цього виграють усі. І Шахтар, і збірна України, і сам гравець.

У Мудрика довгостроковий контракт з Шахтарем, він повністю зосереджений на іграх чемпіонату, що залишилися. А піде Мудрик чи ні – я не готовий відповісти. Все залежатиме від керівництва Шахтаря", – цитує Альохіна Sportarena.

Угода Михайла Мудрика з Шахтарем розрахована до кінця 2026 року. Українцем цікавиться низка іменитих клубів Європи – Арсенал, Байєр, Манчестер Юнайтед тощо.

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