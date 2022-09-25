"Каждый должен на своем месте делать все возможное ради нашей победы. Делать все для того, чтобы весь мир знал, что здесь происходит, и с чем, нам украинцам, приходится сталкиваться. Обо всех этих трагедиях людей. О том, что происходит здесь, о том, как Россия уничтожает наших людей. Убивают, пытают, издеваются, как уничтожают наши города. О том, с чем мы сейчас боремся в 21-м веке.

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Мне 24 февраля позвонил один единственный человек из России, я не мог взять трубку. Он писал сообщение со словами, что ему очень стыдно, не знал, что сказать, полностью не поддерживает происходящее. Но у меня не было силы ответить.

Я не могу сказать, что чувствуют бывшие игроки Динамо из России. Я не на их месте, но могу сказать, что в начале 90-х годов, когда Украина отсоединилась от СССР, мы были очень похожи, но за эти 30 лет между нами пропасть выросла, очень большая. И я даже в своих мыслях не могу представить, что должно произойти для того, чтобы какое-то улучшение отношений между нашими народами произошло. Их так называемая спецоперация – ничто иное, как полноценная война против Украины, уничтожение вообще нации Украины.

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Очень важно, что чемпионат начался, если бы мы этот год пропустили, то, пожалуй, надо было с футболом вообще прощаться. Восстановить его было бы очень сложно. Да, уровень станет ниже, но это такой промежуточный этап, который нам всем надо пройти. Мы все прекрасно понимаем, что не будет так, как было до... Для меня жизнь поделилась до войны и после, как это ни звучит обидно, катастрофично, больно", – сказал Шовковский в комментарии FootballHub.