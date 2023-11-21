Сборная Украины впечатлила президента Наполи Аурелио Де Лаурентиса своим выступлением в матче с Италией, который состоялся в рамках 10 тура отбора к Евро-2024 (0:0).

"Украине не дали пенальти... Нечасто приходилось видеть, чтобы сборная так играла, но Украина выступала как символ мечты о свободе – такой, которой никому из нас не удается полностью достичь", – цитирует TMW Де Лаурентиса, который сказал эти слова на презентации книги Марио Джуффреди "Дорога мечты".

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Джуффреди рассказал свою историю в футбольном менеджменте. Сейчас он является агентом сразу четырех игроков Наполи: Джованни Ди Лоренцо, Матео Политано, Марио Руя и Джанлуки Гаэтано.

Напомним, Украина и Италия разошлись миром (0:0), а ключевой эпизод матча произошел на последних минутах, когда Мудрик упал в штрафной соперников после контакта с Кристанте. Впрочем, арбитр проигнорировал этот эпизод.

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