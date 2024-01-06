Нойер и Ферманн в конце нулевых были голкиперами Шальке и развлекались, как могли. Ральф, заставший в Гельзенкирхене еще и Коноплянку, рассказал интересную историю.

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Мы с Нойером на сборах взяли без разрешения гольф-кар, покатались по территории отеля, но врезались в столб. Собирались тихонько вернуть его на место, но заметили, что что-то не так.

Ось была сломана, остался знак от столба. Нам пришлось во всем сознаться. Ману взял всю вину на себя. Нам повезло", – сказал Ферманн в интервью WAZ.

Напомним, что год назад Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах во время отпуска. Из-за сложной травмы голкипер пропустил 10 месяцев и только в октябре вернулся на поле.