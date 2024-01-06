Нойєр і Ферманн в кінці нульових були голкіперами Шальке та розважалися, як могли. Ральф, який застав в Гельзенкірхені ще й Коноплянку, розповів цікаву історію.

"Здається, вони знайшли свердловину. Чи це нафта?": епічний вечір ЛЧ у Мадриді зі зламаними воротами і шоу коментаторів

"Ми з Нойєром на зборах взяли без дозволу гольф-кар, покаталися по території готелю, але врізалися в стовп. Збиралися тихенько повернути його на місце, але помітили, що щось не так.

Вісь була зламана, залишився знак від стовпа. Нам довелося у всьому зізнатися. Ману взяв всю провину на себе. Нам пощастило", – сказав Ферманн в інтерв'ю WAZ.

Нагадаємо, що рік тому Нойєр зламав ногу, катаючись на лижах під час відпустки. Через складну травму голкіпер пропустив 10 місяців і лише в жовтні повернувся на поле.