Вратарь Радомяка Габриэль Кобыляк стал первым вратарём в истории чемпионата Польши, который сумел забить гол.

Габриэль Кобыляк вошел в историю Экстракласы как первый вратарь, который забил гол. На 66-й минуте 22-летний голкипер выбил мяч со своей половины поля – и снаряд залетел в сетку. Пострадала Пуща, цвета которой защищает украинец Роман Якуба.

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К слову, именно Якуба открыл счёт в этой встрече уже на четвёртой минуте. Таким образом, Кобыляк ответил на гол украинца – матч завершился ничьей 1:1. Что интересно, Габриэль забил свой мяч спустя три минуты после того, как судья удалил его партнёра по команде, вингера Вагнера.

Права на Кобыляка принадлежат варшавской Легии, в составе Радомяка он играет на правах аренды.