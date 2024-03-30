Еще до выхода сборных Украины и Польши на чемпионат Европы между Ассоциациями обеих стран было согласовано проведение товарищеского поединка, запланированного на 7 июня.

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Как сообщил главный тренер "Кадры" Михал Пробеж изданию Sport RP, этот матч состоится в Варшаве на Национальном стадионе имени Казимежа Гурского. После встречи с украинцами поляки проведут там также встречу с Турцией (10 июня).

Напомним, кроме игры с поляками, сборная Украины будет готовиться к участию на Евро-2024 через спарринги с Германией (3 июня в Нюрнберге) и Молдовой (11 июня в Кишиневе).

К слову, на чемпионате Европы "сине-желтые" в группе Е посоревнуются с Бельгией, Словакией и Румынией. Континентальное действо стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын. 21 июня украинцы сыграют со Словакией, а 26-го – с Бельгией.

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