Воротар Радом'яка Габріель Кобиляк став першим воротарем в історії чемпіонату Польщі, який зумів забити гол.

Габріель Кобиляк увійшов в історію Екстракласи як перший воротар, який забив гол. На 66-й хвилині 22-річний голкіпер вибив м'яч зі своєї половини поля – і снаряд залетів у сітку. Постраждала Пуща, кольори якої захищає українець Роман Якуба.

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До слова, саме Якуба відкрив рахунок у цій зустрічі вже на четвертій хвилині. Таким чином, Кобиляк відповів на гол українця – матч завершився нічиєю 1:1. Що цікаво, Габріель забив свій м'яч через три хвилини після того, як суддя вилучив його партнера по команді, вінгера Вагнера.

Права на Кобиляка належать варшавській Легії, у складі Радомяка він грає на правах оренди.