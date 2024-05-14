Накануне Кривбасс в рамках 28-го тура УПЛ уступил Полесью (0:1) и обеспечил Динамо вторую строчку турнирной таблицы, которая гарантирует киевлянам участие в еврокубках. "Бело-синие" будут начинать международный сезон со 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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По информации польского журналиста Пьотра Слонки, Динамо планирует проводить свои поединки в еврокубках у границы с Украиной. Киевляне рассматривают три варианта дислокации. Самыми серьезными являются – Бухарест (Румыния) и Кишинев (Молдова). Также отмечается, что представители Динамо зондируют почву в одном городе в Польше, название которого пока неизвестно.

Напомним, прошлого сезона киевляне впервые в истории могли выступить в основном этапе Лиге конференций, однако не смогли пройти квалификацию, дважды проиграв турецкому Бешикташу. Как следствие, впервые за 18 лет Динамо не пробилось в групповой этап еврокубков.

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