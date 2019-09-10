Вратарь сборной Кюрасао умер накануне матча с Гаити

Очередная трагедия в мировом футболе – у 31-летнего вратаря экзотической сборной остановилось сердце в канун матча.

Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер умер накануне матча Лиги наций КОНКАКАФ с командой Гаити, – сообщает Goals.

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Футболист был найден в номере отеля, где сборная остановилась перед матчем с Гаити. Когда тело обнаружили, Питер уже не дышал. Врачи диагностировали остановку сердца. Голкиперу исполнился 31 год.

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Интересно, что летом прошлого года Жарзиньо Питер вместе со сборной Кюрасао стал обладателем Кубка Короля, обыграв в финале команду Вьетнама в серии пенальти.