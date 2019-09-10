Воротар збірної Кюрасао помер напередодні матчу з Гаїті

Чергова трагедія у світовому футболі – у 31-річного воротаря екзотичної збірної зупинилось серце у переддень матчу.

Воротар збірної Кюрасао Жарзіньо Пітер помер напередодні матчу Ліги націй КОНКАКАФ з командою Гаїті, – повідомляє Goals.

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Футболіста було знайдено у номері готелю, де збірна зупинилася перед матчем з Гаїті. Коли тіло виявили, Пітер вже не дихав. Лікарі діагностували зупинку серця. Голкіперу був лише 31 рік.

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Цікаво, що влітку минулого року Жарзіньо Пітер разом зі збірною Кюрасао став володарем Кубка Короля, обігравши у фіналі команду В'єтнаму у серії пенальті.