toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Воротар збірної Кюрасао помер напередодні матчу з Гаїті

10:45 321 Читать на русском
Воротар збірної Кюрасао помер напередодні матчу з Гаїті
Жарзіньо Пітер – воротар збірної Кюрасао

Чергова трагедія у світовому футболі – у 31-річного воротаря екзотичної збірної зупинилось серце у переддень матчу.

Воротар збірної Кюрасао Жарзіньо Пітер помер напередодні матчу Ліги націй КОНКАКАФ з командою Гаїті, – повідомляє Goals.

Як збірна Кюрасао запальними танцями відзначила історичний вихід на Кубок КОНКАКАФ

Футболіста було знайдено у номері готелю, де збірна зупинилася перед матчем з Гаїті. Коли тіло виявили, Пітер вже не дихав. Лікарі діагностували зупинку серця. Голкіперу був лише 31 рік.

Екс-нападник "Барси" очолив збірну Кюрасао

Цікаво, що влітку минулого року Жарзіньо Пітер разом зі збірною Кюрасао став володарем Кубка Короля, обігравши у фіналі команду В'єтнаму у серії пенальті.

blog_ava
Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч
11:50
1863
Теги
Світ Гаїті Гаїті Смерті футболістів КОНКАКАФ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
59
хв
Україна U-21
18:30
Мальта U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук