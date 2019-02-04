Вратарь Дорадоса, который тренирует Марадона, сделал татуировку с лицом легендарного аргентинца

Голкипер мексинакського Дорадоса Гаспар Сервио похвастался оригинальной татуировкой.

Легендарный Диего Марадона, который тренирует Дорадос, пользуется большим авторитетом у своих игроков. В частности вратарь Гаспар Сервио даже сделал себе татуировку в честь великого аргентинца.

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На левой ноге 26-летнего аргентинца появилось изображение лица Марадоны в бейсболке мексиканской команды и словами "Я верю в бога".

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