Воротар Дорадоса, який тренує Марадона, зробив татуювання з обличчям легендарного аргентинця

Голкіпер мексинакського Дорадоса Гаспар Сервіо похизувався оригінальним татуюванням.

Легендарний Дієго Марадона, який тренує Дорадос, користується неабияким авторитетом у своїх гравців. Зокрема воротар команди Гаспар Сервіо навіть зробив собі татуювання на честь великого аргентинця.

Фергюсон пояснив, чому Мессі кращий за Марадону

На лівій нозі 26-річного аргентинця з'явилося зображення обличчя Марадони в бейсболці мексиканської команди і словами "Я вірю в бога".

Занедбана школа