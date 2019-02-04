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Воротар Дорадоса, який тренує Марадона, зробив татуювання з обличчям легендарного аргентинця

17:21 86 Читать на русском
Воротар Дорадоса, який тренує Марадона, зробив татуювання з обличчям легендарного аргентинця
Дієго Марадона та Гаспар Сервіо / фото із соцмереж

Голкіпер мексинакського Дорадоса Гаспар Сервіо похизувався оригінальним татуюванням.

Легендарний Дієго Марадона, який тренує Дорадос, користується неабияким авторитетом у своїх гравців. Зокрема воротар команди Гаспар Сервіо навіть зробив собі татуювання на честь великого аргентинця.

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На лівій нозі 26-річного аргентинця з'явилося зображення обличчя Марадони в бейсболці мексиканської команди і словами "Я вірю в бога".

Занедбана школа

Теги
Світ Дієго Марадона Дієго Марадона футбольні курйози Дорадос Де Сіналоа
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