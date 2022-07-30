Латиноамериканские вратари часто заигрываются и придумывают проблемы на свою голову.

Лукас Ойос, голкипер Велес Сарсфилд, ошеломил серией фейлов в матче чемпионата Аргентины против Годой Крус.

Дикий фейл голкиперки в видеообзоре четвертьфинала женского Евро Германия – Австрия – 2:0

На 3-й минуте встречи хозяева плохо выполнили штрафной, и мяч спокойно прикатился к ногам вратаря. 33-летний Ойос неловкими действиями едва не выпустил его за лицевую линию, после чего начал панически хватать руками. Страж ворот Велеса делал это так долго, что Пьер Барриос успел "выковырять" мяч и в подкате забить гол.

El que arrancó bien la noche es el arquero de Vélez. Ay, cómo te amo fútbol argentino. pic.twitter.com/Z4PYLaRPKn — Garcia Bassino (@garciabassino) July 29, 2022

Ойос умудрился еще и заработать желтую карточку за споры с арбитром. Партнеры частично исправили ошибку кипера, сведя матч к ничьей 1:1.

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