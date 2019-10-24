toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЭТЬЕН - АЛЕКСАНДРИЯ

Вратарь Динамо может пропустить матч против Копенгагена из-за сломанного самолета

14:41 153 Читати українською
Вратарь Динамо может пропустить матч против Копенгагена из-за сломанного самолета
Руслан Нещерет / ФК Динамо

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет может пропустить матч 3 тура Лиги Европы против Копенгагена.

 

17-летний футболист, который вчера сыграл за Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА, вместе с командой Игоря Костюка не смог вовремя вылететь из Скопье. Молодые игроки целую ночь провели в аэропорту, поскольку в их самолете обнаружили неисправности.

Динамо U-19 застряло в аэропорту по дороге домой из Северной Македонии

Тренерский штаб главной команды Динамо планировал внести талантливого игрока в заявку на матч 3 тура Лиги Европы против Копенгагена, однако существует высокая вероятность, что Нещерет не успеет прибыть в Киев до начала матча, информирует Динамомания.

В случае, если игрок не успеет на матч, его в заявке Динамо, скорее всего, займет Владислав Кучерук.

Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы

blog_ava
Сборная Украины поднялась на три позиции в обновленном рейтинге ФИФА
12:02
672
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Руслан Нещерет Руслан Нещерет Динамо Киев - Копенгаген Лига Европы Динамо U-19 Динамо U-19
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
34
мин
Динамо Киев
22:00
Копенгаген
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук