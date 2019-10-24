Вратарь Динамо может пропустить матч против Копенгагена из-за сломанного самолета

Голкипер киевского Динамо Руслан Нещерет может пропустить матч 3 тура Лиги Европы против Копенгагена.

17-летний футболист, который вчера сыграл за Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА, вместе с командой Игоря Костюка не смог вовремя вылететь из Скопье. Молодые игроки целую ночь провели в аэропорту, поскольку в их самолете обнаружили неисправности.

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Тренерский штаб главной команды Динамо планировал внести талантливого игрока в заявку на матч 3 тура Лиги Европы против Копенгагена, однако существует высокая вероятность, что Нещерет не успеет прибыть в Киев до начала матча, информирует Динамомания.

В случае, если игрок не успеет на матч, его в заявке Динамо, скорее всего, займет Владислав Кучерук.

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