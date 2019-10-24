Динамо – Копенгаген: анонс матча Лиги Европы

Динамо принимает Копенгаген в 3-м туре ЛЕ. Анонс и прогноз на матч Лиги Европы 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Динамо – Копенгаген

24 октября 2019, начало в 22:00. Киев, стадион НСК Олимпийский

Главный арбитр: Халил Мелер (Турция, 33 года)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Копенгаген на "Футбол 24", стартует в 22:00 по киевскому времени. Играют лидеры группы, набравшие по 4 очка и еще не проигрывавшие. Команда Михайличенко подходит к отчетной встрече с длительной сухой серией - 7 матчей во всех турнирах (664 минуты), 6 побед (5 подряд в УПЛ), одна ничья и разница голов 14:0. Копенгаген, как и киевляне, занимает второе место, но отстает от лидера на 4 очка. Форма команды Сольбаккена в Суперлиге Дании не впечатляет – за последние 6 туров лишь 2 матча выиграли, а 3 проиграли. При этом действующие чемпионы не без проблем обыграли только последнюю и предпоследнюю команды дома, а на выезде проиграли три раза подряд.

Динамо – Копенгаген: прогноз на матч Лиги Европы

В гостевых матчах "львы" значительно меньше забивают (в среднем 1,25 гола во всех турнирах), чем дома (ровно 2). На выезде Копенгаген пропускает 1,08 за игру, а в родных стенах – 0,7. Контраст поразительный, потому Динамо нужно нацеливаться именно на домашнюю победу. В гостевых поединках ЛЧ и ЛЕ 2019/20 датчане обыграли только валлийский Нью-Сейнтс (2:0), зато проиграли Риге и дважды сыграли вничью. Копенгаген похож на киевлян в том плане, что при большом проценте владения команда Сольбаккена нередко создает и пробивает по воротам значительно меньше соперника.

"Львы" преимущественно ставят на контроль мяча, но когда коллектив владеет им 60% времени, но проигрывает латвийцам по ударам 5:14 в целом и 1:4 по точным, то что-то работает не так. При этом чемпионы Дании достаточно эффективны в контратаках, поэтому тренерскому штабу Михайличенко разумно было бы дать указание отдать инициативу сопернику, чтобы ловить гостей в ловушки, а не попадать в них самим. Однако, судя по словам главного тренера датчан, именно они собираются играть от обороны и на контрах, поэтому удобного сценария не будет.

Кадровая ситуация

Копенгаген не может рассчитывать на 4-х игроков: достаточно давно травмированные основные форварды, лучшие бомбардиры сезона Н'Дойе (4 гола за 4 матча в Суперлиге) и Винд (5 мячей за 6 игр), экс-защитник Аякса Бойлесен, который не играл с прошлого сезона, и глухой запасной Мудражия.

Динамо потеряло трио основных игроков: вратаря (Денис Бойко) и пару центральных защитников (правый центрбек Никита Бурда, которого в последней игре УПЛ подменял Денис Попов, и левый Тамаш Кадар – вместо него играл Артем Шабанов). Датчанин Миккель Дуэлунд вернулся в общую группу, но к игре также не готовится.

Интересные факты и цифры

В УПЛ Динамо результативнее в среднем (2,09 гола за игру), чем Копенгаген в своей Суперлиге (1,84). Киевляне пробивают за матч почти 18 раз, а датчане стреляют значительно реже – 11,3. При этом острота и вероятность превратить удар на гол у соперника на 2% больше, следовательно, берут не количеством, а чем-то гораздо более приятным.

Динамовцы на 4 с половиной раза чаще идут в дриблинг за матч. Копенгаген больше контролирует мяч (60,3% против 57,3%), а также точнее играет в пас (86,6% vs 84,8%). А вот в интенсивности единоборств и прессинга команды отделяют одни десятые.

Игроки Динамо более чем в 2 раза дороже Копенгагена. Самый дорогой у киевлян Цыганков (20 млн евро) превосходит лидера датчан (Фишер, поигравший в Бундеслиге и АПЛ) на 13 миллионов – два Виктора, оба игрока своих сборных, схлестнутся на правом фланге хозяев.

Беньямин Вербичи до перехода в Динамо немало поиграл, забивал и ассистировал за Копенгаген. Словенец дважды брал в Дании золотой дубль. В Киеве до таких показателей еще далеко.

Команды встретятся впервые, но киевляне часто переходили дорогу датчанам в еврокубках – 6 раз брали верх в двухматчевых противостояниях, 9 матчей выиграли и лишь дважды уступили. Копенгаген украинцам еще не проигрывал (по 2 ничьи и поражения), но выступал против Днепра и Ворсклы, на полях которых играл исключительно вничью.

Тогда еще перспективный и не такой скандальный Никлас Бендтнер забил победный гол в матче Арсенал – Динамо в рамках Лиги чемпионов 2008/09. Несколько подобных поздних пропущенных мячей того года фактически и не пустили Милевского, Алиева и компанию в плей-офф.

Клубы в рейтинге УЕФА отделяет 21 позиция. Динамо выходило из группы Лиги Европы 6 раз и только в одном случае потерпело крах. Для Копенгагена это также 7-й групповой турнир ЛЕ, но до сих пор датский гранд лишь дважды пробивался в плей-офф.

Динамо – Копенгаген: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Специалисты букмекерской конторы Марафон бет считают фаворитом матча хозяев. Коэффициент на победу Динамо составляет 1,94, на триумф Копенгагена – 4,75. Ничья оценивается в 3,34. Кроме того, букмекеры не верят, что команды, которые на двоих забили в двух турах 3 гола, порадуют результативностью. На меньше 2,5 забитых мячей можно сделать ставку с коэффициентом 1,58. Если команды удивят и отметятся минимум 3 раза, то каждая поставленная гривна умножится на 2,54.

Ориентировочные составы команд

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Шепелев, Вербич - Беседин

Копенгаген: Юнссон – Варела, Нельссон, Папаяннопулос, Бенгтссон – Фальк, Зека, Стаге, Фишер – Сантос, Бендтнер

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Хочется верить, что команда Михайличенко продолжит победный путь, но легко точно не будет – это самый сильный соперник в их группе. Копенгаген, похоже, сделает ставку на контратаки. Достаточно мощная атака позволит датчанам забить и прервать сухую серию Бущана и Динамо. Киевляне попытаются отличиться быстрым голом. К защите и форме команды Сольбаккена также есть вопросы. Спрогнозируем гол Попова на стандарте, которых он немало забил во время молодежного ЧМ-2019. Да, в предыдущих турах Лиги Европы командам не удавалось забить больше одного мяча, но на этот раз должно быть повеселее.

Копенгаген: тренер пережив смерть, шанс для епатажного "лорда", вбиті мрії Дніпра – найцікавіше про суперника Динамо