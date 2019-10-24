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Воротар Динамо може пропустити матч проти Копенгагена через поламаний літак

14:35 123 Читать на русском
Воротар Динамо може пропустити матч проти Копенгагена через поламаний літак
Руслан Нещерет / ФК Динамо

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет може пропустити матч 3 туру Ліги Європи проти Копенгагена.

 

17-річний футболіст, який вчора зіграв за Динамо U-19 в Юнацькій лізі УЄФА, разом з командою Ігоря Костюка не зміг вчасно вилетіти зі Скоп'є. Молоді гравці цілу ніч провели в аеропорту, оскільки в їхньому літаку виявили несправності.

Динамо U-19 застрягло в аеропорту по дорозі додому з Північної Македонії

Тренерський штаб головної команди Динамо планував внести талановитого гравця в заявку на матч 3 туру Ліги Європи проти Копенгагена, однак існує висока імовірність, що Нещерет не встигне прибути в Київ до початку матчу, інформує Динамомания.

У випадку, якщо гравець не встигне на матч, його місце у заявці Динамо, скоріш за все, займе Владислав Кучерук.

Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи

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Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
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Руслан Нещерет Руслан Нещерет Динамо - Копенгаген Динамо Динамо Ліга Європи Динамо U-19 Динамо U-19
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