Воротар Динамо може пропустити матч проти Копенгагена через поламаний літак

Голкіпер київського Динамо Руслан Нещерет може пропустити матч 3 туру Ліги Європи проти Копенгагена.

17-річний футболіст, який вчора зіграв за Динамо U-19 в Юнацькій лізі УЄФА, разом з командою Ігоря Костюка не зміг вчасно вилетіти зі Скоп'є. Молоді гравці цілу ніч провели в аеропорту, оскільки в їхньому літаку виявили несправності.

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Тренерський штаб головної команди Динамо планував внести талановитого гравця в заявку на матч 3 туру Ліги Європи проти Копенгагена, однак існує висока імовірність, що Нещерет не встигне прибути в Київ до початку матчу, інформує Динамомания.

У випадку, якщо гравець не встигне на матч, його місце у заявці Динамо, скоріш за все, займе Владислав Кучерук.

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