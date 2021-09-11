"Мои впечатления от результата отрицательные. Мы понимали, что этот матч будет идти до забитого мяча. Александрия реализовала свой момент, а мы свои не забили. Для болельщиков встреча была интересной, игра шла на высоких скоростях.

Александрия – Ингулец – 1:0 – видео гола и обзор матча

Мы пропустили гол во втором тайме. Александрия начала играть по счету, использовала свободные зоны и контратаки, отошла всей командой назад. Нам пришлось рисковать. Пропущенный нами мяч – это ошибка защитника. Была высокая линия защиты, и пошла длинная передача. Защитники не вовремя на нее отреагировали.

Мы усилили атаку за счет замен, хотели забить мяч. Мне показалось, что в момент, когда Плахотнюк прокидывал мяч, вратарь Александрии сыграл в него и должен был быть пенальти. Надо посмотреть повтор.

До забитого мяча соперник ни в чем не был лучше нас. До гола не было никаких неожиданностей. До гола игра была ничейной. Мы расстроены, но не должны вешать нос. Надо проанализировать игру, забыть этот матч и готовиться к следующему", – сказал Лавриненко на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 7-ми туров Ингулец в турнирной таблице УПЛ занимает 10 место, имея в своем активе 7 очков, Александрия с 14 пунктами – вторая.

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