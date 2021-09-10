Подопечные Александра Лавриненко на выезде не сумели выстоять против одного из лидеров первенства. Видеообзор матча смотрите на "Футбол 24".

Незначительное преимущество Александрии в первом тайме матча с Ингульцом так и не воплотилось в забитый гол. Псля отдыха хозяева значительно прибавили и Сергей Гринь со второй попытки (выйдя один на один) распаковал ворота Евгения Гальчука.

Александрия удержала минимальную победу в дерби с Ингульцом, поднявшись на вторую позицию в УПЛ

Впоследствии команды обменялись неоднозначными моментами с намеком на пенальти, но Анатолий Абдула был неумолим, а VAR на матчи не работал. Гости дважды могли ставить точку в вопросе о победителе, но выстрел Ковальца отразил Гальчук, а Спинелли банально не дотянулся до круглого. В компенсированное время Плохотнюк мог спасти Ингулец от поражения, но после подачи с углового головой закрутил сферу прямо в руки голкиперу.

Победа позволила "желто-черным" набрать 14 пунктов и занять вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, петровцы с 7 очками остались десятыми.

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