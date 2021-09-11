"Мої враження від результату негативні. Ми розуміли, що цей матч буде йти до забитого м'яча. Олександрія реалізувала свій момент, а ми свої не забили. Для вболівальників зустріч була цікавою, гра йшла на високих швидкостях.

Олександрія – Інгулець – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ми пропустили гол у другому таймі. Олександрія розпочала грати по рахунку, використовувала вільні зони і контратаки, відійшла всією командою назад. Нам довелося ризикувати. Пропущений нами м'яч – це помилка захисника. Була висока лінія захисту, і пішла довга передача. Захисники невчасно на неї зреагували.

Ми посилили атаку за рахунок замін, хотіли забити м'яч. Мені здалося, що в моменті, коли Плахотнюк прокидав м'яч, воротар Олександрії зіграв у нього і мав бути пенальті. Треба подивитися повтор.

До забитого м'яча суперник ні в чому не був кращим за нас. До гола не було жодних несподіванок. До гола гра була нічийною. Ми засмучені, але не повинні вішати ніс. Треба проаналізувати гру, забути цей матч і готуватися до наступного", – сказав Лавриненко на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, після 7-ми турів Інгулець у турнірній таблиці УПЛ посідає 10 сходинку, маючи у своєму активі 7 очок, Олександрія з 14-ма пунктами – друга.

Нове життя "українського Мессі": у свої 34 пробігає 13 км за матч, переписується з Мілевським і шкодує за Дніпром