На гендира Милана Ивана Газидиса ожидает самый важный матч в его жизни.

Милан на своем официальном сайте сообщил, что генеральный директор "россонери" борется с раком горла.

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Предыдущие анализы и заключения врачей дают возможность надеяться на положительный результат, что 56-летний функционер справится с тяжелым недугом.

"Мой диагноз демонстрирует важность регулярных медицинских осмотров, даже если у вас нет симптомов. Я бы посоветовал всем уделять первоочередное внимание своему здоровью.

Конечно, никогда не бывает хорошего времени для диагностики рака. Но у меня излечимая форма этого заболевания и положительные прогнозы врачей", – прокомментировал новости сам Газидис.

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