Милан убедил руководство Реала снова отпустить Браима Диаса, сообщает официальный сайт "сливочных".

Лунин был капитаном Реала в товарищеском матче

Испанец ближайшие два сезона проведет в итальянском клубе на правах аренды. По информации СМИ, Милан настаивал на пункте о праве выкупа, но мадридцы отказались.

Прошлый сезон Браим также провел в лагере "россонери", где сыграл в 27 матчах Серии А и отметился 4 голами и тремя результативными передачами.

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