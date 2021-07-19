Милан официально договорился с Реалом о трансфере Диаса
20:21 - Читати українською
Хавбек Реала Браим Диас продолжит защищать цвета "россонери".
Милан убедил руководство Реала снова отпустить Браима Диаса, сообщает официальный сайт "сливочных".
Лунин был капитаном Реала в товарищеском матче
Испанец ближайшие два сезона проведет в итальянском клубе на правах аренды. По информации СМИ, Милан настаивал на пункте о праве выкупа, но мадридцы отказались.
Прошлый сезон Браим также провел в лагере "россонери", где сыграл в 27 матчах Серии А и отметился 4 голами и тремя результативными передачами.
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