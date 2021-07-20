На гендира Мілана Івана Газідіса очікує найважливіший матч у його житті.

Мілан на своєму офіційному сайті повідомив, що генеральний директор "россонері" бореться з раком горла.

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Попередні аналізи та висновки лікарів дають можливість сподіватись на позитивний результат, що 56-річний функціонер впорається з важким недугом.

"Мій діагноз демонструє важливість регулярних медичних оглядів, навіть якщо у вас немає симптомів. Я б порадив всім приділяти першочергову увагу своєму здоров'ю.

Звичайно, ніколи не буває хорошого часу для діагностики раку. Але у мене виліковна форма цього захворювання і позитивні прогнози лікарів", – прокоментував новини сам Газідіс.

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