Мариуполь – Шахтер

10 апреля, 14:00. Киев, НСК Олимпийский

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Интрига в поединке приазовцев с "горняками" даже не успела зародиться перед очным поединком команд. В результате близких отношений между клубами Мариуполь на матч против донетчан потерял дюжину арендованных игроков. Слабым утешением для Остапа Маркевича может быть разве то обстоятельство, что двое из них – хавбек Чех и нападающий Сикан – не помогли бы ему даже без условий аренды. Первый перебрал желтых карточек, а второй до сих пор приходит в себя после жуткой травмы головы.

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Наставник приазовцев, однако, попытался найти позитив в кадровом кризисе. Мол, необстрелянная молодежь получит лишний шанс себя проявить. Но опыт встречи Мариуполя с Шахтером в первом круге любезно натолкнул на неутешительные выводы. Например о том, что юниоры совершенно не готовы противостоять закаленным европейскими боями "горнякам" (безвольное поражение 1:4). В этот раз Маркевич-младший заинтриговал наличием минимум двух, а то и трех планов противостояния Шахтеру.

В свою очередь команда Луиша Каштру втянулась в режим одного матча раз в неделю. Донетчане на классе одолели в предыдущем туре Ворсклу и теперь собираются повторить этот сценарий и с Мариуполем. Турнирная ситуация не оставляет "горнякам" права на ошибку. Шахтер уже отстал от Динамо на 7 очков, а до конца первенства осталось всего шесть туров. Календарь у донетчан средней сложности, но поединок с приазовцами в нем – явно самое слабое звено.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сикан – Коноплянка

Под вопросом: Хочолава (Шахтер)

Дисквалифицированы: Мышнёв, Чех – Марлос

Не сыграют по другим причинам: Кирюханцев, Мампасси, Драмбаев, Танковский, Кулаков, Очеретько, Кащук, Муравский, Топалов, Бондаренко (все – Мариуполь; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Шахтер

Мариуполь: Гальчук – Меличенко, Чоботенко, Быков, Стасюк – Петерман – Горбунов, Кулиев, Выскребенцев, Сагуткин – Трофимюк

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко – Степаненко – Майкон, Патрик – Тете, Соломон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Поединок против ослабленного Мариуполя сулит быть легкой прогулкой для Шахтера. На бумаге проблемы в противостоянии с командой Маркевича "горняки" могут лишь сами себе создать. Например, недооценкой соперника или выходом на поле с заранее спущенными рукавами. Чтобы избежать столь негативных сценариев, тренерский штаб Каштру может использовать простой подход с напоминанием своим подопечным о текущем положении дел. Через неделю – Классическое противостояние с Динамо, победа в котором вернет интригу в чемпионскую гонку. Но только при одном условии – Шахтер не потеряет очки с Мариуполем.

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