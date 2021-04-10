"Матчи с Мариуполем всегда непростые – соперники очень мотивированы, энергичны. У азовцев есть все качества, коллектив отлично ориентирован тренером: любит владеть мячом, подключать к атаке большое количество футболистов. Предстоящая встреча требует от нас огромного внимания и самоотдачи.

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Шахтер впервые за несколько месяцев провел недельный цикл практически в полном составе. У нас было три дня, чтобы тренироваться всей группой, вернуться и поработать над тем, что потеряли за все время, и это хорошо. Было много матчей и высокая интенсивность. К сожалению, мы утратили некоторые важные принципы игры – сейчас все их повторяем и отрабатываем. Надеемся поставить хорошую точку в чемпионате, вновь добавить в своей игре.

Некоторые наши ребята травмированы, другие восстанавливаются. Часто, если мы видим, что игрок тренируется, это не значит, что он готов. По крайней мере он начинает процесс работы, который или приведет его к игре или нет. Посмотрим. Сейчас мы переживаем такой процесс с некоторыми футболистами.

Матвиенко и Тете восстанавливаются. Посмотрим, в каких кондициях они будут, когда мы проведем финальную оценку, чтобы понять, готовы ли они к игре. Очень хотим завершить чемпионат на высоком уровне, и ошибки с теми или иными футболистами могут стать фатальными. Хотим, чтобы все ребята были готовы, но должны быть осторожными", – сказал Каштру в интервью Shakhtar News.

Напомним, поединок между азовцами и "горняками" состоится уже сегодня, 10 апреля, в 14:00. Шахтер после 20-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, имея в своем активе 42 очка. Мариуполь с 21 пунктом – девятый.

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