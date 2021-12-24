"6 декабря была проведена вторая внутрисуставная операция. Там было повреждение передней крестообразной связки.

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Реабилитация займет порядка 6-7 месяцев. Швы сняты, так что к реабилитации он уже приступил. Первые две недели – в Барселоне, дальше по плану.

Точно такую травму у игроков Шахтера я не припомню. Такого повреждения капсулы коленного сустава я за всю свою карьеру не видел. Как мы и говорили, если все пойдет нормально, то восстановление будет длиться около девяти месяцев", – сказал Глущенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Траоре травмировался в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера (0:0).

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