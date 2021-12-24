Лікар Шахтаря – про травму Траоре: "Такого пошкодження капсули колінного суглоба я за всю кар'єру не бачив"
Керівник медичної служби донецького клубу Артур Глущенко розповів про відновлення форварда "гірників" Лассіни Траоре.
"6 грудня було виконано другу внутрішньосуглобову операцію. Там було пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки.
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Реабілітація триватиме близько 6-7 місяців. Шви зняті, тож до реабілітації він уже приступив. Перші два тижні – у Барселоні, далі за планом.
Такої травми у гравців Шахтаря я не пригадаю. Такого пошкодження капсули колінного суглоба за всю свою кар'єру не бачив. Як ми й говорили, якщо все піде нормально, то відновлення триватиме близько дев'яти місяців", – сказав Глущенко у коментарі "Футбол NEWS".
Нагадаємо, Траоре травмувався у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:0).
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