"6 грудня було виконано другу внутрішньосуглобову операцію. Там було пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки.

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Реабілітація триватиме близько 6-7 місяців. Шви зняті, тож до реабілітації він уже приступив. Перші два тижні – у Барселоні, далі за планом.

Такої травми у гравців Шахтаря я не пригадаю. Такого пошкодження капсули колінного суглоба за всю свою кар'єру не бачив. Як ми й говорили, якщо все піде нормально, то відновлення триватиме близько дев'яти місяців", – сказав Глущенко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Траоре травмувався у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера (0:0).

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