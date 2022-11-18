Для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси ЧМ-2022 своего рода будет особенным.

У 35-летнего нападающего нет соседа в номере гостиницы, где проживают "альбиселесте". Такое с ним произошло впервые в карьере на большом турнире, утверждает Olé .

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Лео жил с Серхио Агуэро, но после того, как форвард завершил карьеру, Месси остался без соседа. Еще раньше, в частности на ЧМ-2010, Лионель делил комнату с Хуаном Себастьяном Вероном.

В соседней комнате гостиницы сейчас живут Николас Отаменди и Родриго де Пауль, а напротив – Леандро Паредес и Анхель Ди Мария.

Для сборной Аргентины Мундиаль начнется 22 ноября матчем против Саудовской Аравии. Другими соперниками будут Мексика и Польша.

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