Для капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі ЧС-2022 свого роду буде особливим.

У 35-річного нападника немає сусіда в номері готелю, де проживають "альбіселесте". Таке з ним трапилось вперше в кар'єрі на великому турнірі, стверджує Olé.

"Бути Мессі має свою погану сторону": інтерв'ю Лео про зоряну Барселону, феномен Гвардіоли та фаворитів ЧС-2022

Лео жив із Серхіо Агуеро, але після того, як форвард завершив кар'єру, Мессі залишився без сусіда. Ще раніше, зокрема на ЧС-2010, Ліонель ділив кімнату із Хуаном Себастьяном Вероном.

У сусідній до капітана кімнаті готелю зараз живуть Ніколас Отаменді й Родріго де Пауль, а навпроти – Леандро Паредес та Анхель Ді Марія.

Для збірної Аргентини Мундіаль розпочнеться 22 листопада матчем проти Саудівської Аравії. Іншими суперниками будуть Мексика і Польща.

Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім