Приключение первой итальянской женщины-арбитра в высшем итальянском дивизионе начинается с воскресного матча Сассуоло - Салернитана. Главным арбитром на эту встречу назначена 31-летняя Мария Соле Феррьери Капути. Об этом информирует Corriere dello Sport.

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Весь профессиональный опыт Феррьери Капути в Италии ограничивается 23 матчами в Серии С, 3 матчами в Серии В и одним матчем в Кубке Италии. Также 31-летняя женщина работала главным арбитром на матчах женской Лиги чемпионов.



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