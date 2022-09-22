Накануне 34-летний футболист разорвал контракт с Монцой. Раноккья сам выступил с такой инициативой, хотя имел соглашение на 2 сезона. Дело в том, что Андреа получил сложную травму, из-за которой должен был пропустить около 5 месяцев.

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В конце концов, Раноккья решил не прилагать всех усилий ради того, чтобы вернуться на поле. На следующий день после прекращения сотрудничества с клубом, который принадлежит Берлускони и Галлиани, итальянец объявил о завершении карьеры футболиста в своем Instagram.

К слову, воспитанник Перуджи также успел поиграть за Бари, Дженоа, Сампдорию, Ареццо, Халл Сити и Интер. Самый успешный период Раноккья провел в составе миланцев, с которыми выиграл все национальные трофеи в Италии.