Пригода першої італійської арбітрині у найвищому італійському дивізіоні починається з недільного матчу Сассуоло - Салернітана. Головним арбітром на цю зустріч призначено 31-річну Марію Соле Ферр'єрі Капуті. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

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Весь професійний досвід Ферр'єрі Капуті в Італії обмежується 23 матчами у Серії С, 3 матчами у Серії В та одним матчем у Кубку Італії. Також 31-річна жінка працювала головним арбітром на матчах жіночої Ліги чемпіонів.

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