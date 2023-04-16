– Как вам эксперимент по насыщению левого фланга, где на двух позициях сменяли друг друга Михайличенко, Судаков и Матвиенко? Не лучше ли в условиях недостатка фланговых игроков насыщать именно среднюю линию?

– Надо пробовать. Думаю, вы как аналитик, журналист, человек, разбирающийся в футболе, на протяжении матча видели сегментами и схему 2-3-5, когда держали мяч, и 3-5-2 с Сиканом и Келси на острие. Так что, зная, что они играют 4–4–2, мы в ходе матча хотели делать против тех двух нападающих преимущество именно в построении атаки: будет восьмерка, которая падает глубже (делать с Бондаренко или Судакова ту тройку), или просто Колю Матвиенко спустить вниз (это та тройка, о которой вы говорите) и потом искать там полузоны с Судаковым или Бондаренко, а Назарина должен быть той шестеркой, которая становится перед тобой лицом, помогает в построении и может вести игру.

Знаем и думаем об этом, конечно. Но для той модели игры, с коротким пасом и выходом в ширину, нам необходимы такие игроки, как Мудрик, Зубков, Швед – люди, которые могут обыграть один в один легко и подвинуть линию обороны соперника сразу в штрафную. Это факт. Но сейчас должны гораздо больше комбинировать, чтобы создавать моменты. Я не могу сказать, что мы не создаем моменты в последних трех-четырех матчах – мы гораздо больше создаем, чем забиваем.

В предыдущих поединках были разгромные счета – 7:0 и другие победы. Сейчас действительно немного подводит реализация, но мы бы волновались больше, если бы не создавали моменты, не доходили до штрафной, не нагнетали, когда теряет концентрацию оппонент. Потому что это не так легко – все время бегать слева направо, делать эти качели и рассчитывать, что где-то протиснем и сможем забить.

Бондаренко забил два замечательных гола. Думаю, в целом мы сегодня заслужили этот результат. Уходим на отдых, но всего на день. Уже во вторник в 16:00 будет тренировка, потому что нам предстоит провести девять "финалов". И украинское Класико тоже впереди. Еще один маленький факт, о котором свидетельствует мой опыт. Когда играешь два подряд матча с одним и тем же противником, то второй неудобен, потому что вы уже знаете друг друга. И мало того, что выиграть подряд – это важно и трудно, но заслужить победу – труднее, чем сама победа. И я могу сказать, что горжусь командой за характер, особенно во втором тайме, когда немного улучшили свою игру по сравнению с первым. Очень важные три очка, учитывая, что Днепр-1 вчера потерял баллы. Расстояние немного увеличилось, и нам будет легче играть, но напряжение будет держаться до конца.



– Следующий матч, как вы и упомянули, с Динамо. Несмотря на то, что киевляне идут на четвертом месте, но это классическое противостояние. У Шахтера пока немало травмированных. По какой схеме будет играть команда в субботу, учитывая эти обстоятельства?

– Не знаю. Выходишь из того, кого имеешь по профилю из футболистов. Я не являюсь рабом одной схемы. Я по-хамелеонски к этому подхожу: смотрю на то, кого имею, и тогда ищу пространство, где игрок лучше всего чувствовал бы себя, имел больше времени в том пространстве и проявил бы себя. Просто подстраиваюсь под профиль футболистов. Нет вингеров – это проблема для нас. Вы знаете, что в истории Шахтера всегда были хорошие вингеры, и мы имели в начале сезона четырех топовых вингеров, а сейчас нет ни одного, что считаются основными.

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Конечно, тяжело, но тем более ценится победа. Ты без травмированных футболистов идешь дальше, еще больше отдаешь и имеешь чемпионский характер, менталитет, занимаешь первое место – это только уважение к команде. И я как тренер могу гордиться. Это трудно? Трудно, очень трудно. Но видите, что порой должен выиграть через не могу, а не только за счет хорошей игры. Иногда не получается хорошо играть, но побеждать прагматично. Однако все равно выиграли эти два матча и взяли шесть очков.



– Что вы можете сказать о здоровье игроков и дебюте Тоирова?

– Ну, вы понимаете, парню 18 лет, приехал из Таджикистана, играл только в Казахстане – должны дать ему время на адаптацию. Я не могу бросить его под танки и через два матча сказать, что он сам потерял ответственность. Он сейчас учится: какие требования, где нужно стоять, когда Матвиенко принимает мяч в ширину и когда Судаков на мяче. Это нужно уловить. Это не так просто, что давай его поставим, и он будет играть один в один. Он не сможет один в один, если не понимает, как получить пространство, как развернуться лицом к воротам, чтобы потом обыграть или извлечь позиционную выгоду себе. Поэтому работаем с ним, чтобы психологически подвести, а когда будет соответствовать, будем давать ему больше шансов. Он действительно имеет скилы обыгрыша один в один, а это – самое тяжелое в футболе, потому что потом рушится любая схема противника.

А что касается вингеров, то, я думаю, Зубков через неделю будет в общей группе, Швед – вы видите, что месяцев семь уже лечится, а какой топовый футболист. Миша ушел, смотрим на него по телевидению. Петряк тоже сломался... Трудно, тяжело. Теперь ставишь там полузащитников, у которых совсем другой подход, видение футбола. Должен больше комбинировать, чтобы манипулировать противником и искать зоны для обострения. Это насчет здоровья. Степаненко не было не из-за травмы, а просто из-за карточек пропускал сегодня.



– История с Коноплей, который не поехал в сборную из-за травмы. Что с ним?

– У Конопли действительно есть проблема. Вы видите, что я его не использую. И это правда, это определенно факт. Он любит Украину больше кого угодно, я это знаю, потому что говорил с ним. Но он честно сказал, что у него есть проблема, и просто не хочет подводить команду. Это не просто так, чтобы хорошо звучало. Мне он сказал точно так же. Теперь мы думаем, что делать. Если ты не готов играть на 100 процентов, то можешь подвести команду. А он умеет отлично играть – как показал это в Лиге чемпионов. Он – фундаментальный футболист. Латераль, умеющий играть в построение атаки, может манипулировать, обыграть, а еще способен действовать вторым темпом как восьмерка и замыкать, когда там подача идет слева. Он чувствует простор, имеет безумный интеллект. Но когда у тебя что-то болит и ты просто не можешь спринт сделать, тогда не знаю, как поступить. Я колеблюсь тоже: использовать его или нет, понимаете? И он сам мучается.



– Сегодня в старте вышли двое нападающих – Келси и Сикан. К тому же чаще выходил Траоре. Кого из форвардов можно ждать следующего матча в старте?

– Послушайте, я тоже думаю об этом: как равномерно дать шанс всем? Есть определенная схема, когда играешь с одним нападающим Траоре. Сикан и Келси могут действовать вдвоем, потому что где подвижнее, агрессивнее, оба хорошо играют головой. Один идет к мячу, другой – сзади. Гораздо больше комбинаторики. Ласс – это оптимальный вариант, особенно когда мы начинали этот процесс семь месяцев назад. Когда имеешь вингера, который ему даст пас, когда он чувствует пространство, очень хорошо играет первым касанием, может сохранить мяч благодаря игре спиной. А пока он это делает и обыгрывается с восьмеркой, то он может воспользоваться пространством.

Но у нас сейчас нет тех вингеров. И вы представляете сейчас тех полузащитников: Ласс идет в мяч, а кто будет бить? Много таких моментов – можем сейчас два часа по тактике говорить. Но у меня есть и вижу команду, где все чувствуют себя важными. И Тотовицкий, долго не игравший, и долго не игравший Топалов. И Дима Крыськив первые 10 матчей вообще не играл, а потом появился, и мы теперь без него уже не можем представить команду. Поэтому есть много футболистов, которые чувствуют себя необходимыми в тех последних девяти "финалах". И каждый игрок важен. Горжусь ими! Идем дальше и сражаемся дальше, – цитирует Йовичевича пресс-служба Шахтера.

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